Ob Beyoncé oder Helene Fischer - die Looks der Stars bestimmten die Modewelt in 2023

Zum zweiten Mal veröffentlicht das KI-gestützte Zahlungsnetzwerk und Einkaufsassistent Klarna seinen jährlichen Trendbericht "The Checkout" und identifiziert basierend auf den Produkten, die 2023 besonders häufig in den Warenkörben der deutschen Verbraucher:innen gelandet sind, die Looks der Stars als den Shopping-Trend des Jahres.

Angetrieben von den dominierenden popkulturellen Highlights des Jahres, wie der Renaissance Tour von US-Star Beyoncé, hieß es 2023 häufig "Von der Bühne direkt in den Kleiderschrank!" und so landete das eine oder andere Modestück, inspiriert von den Outfits der Stars, vermehrt in den Einkaufskörben der Fans. Aber auch deutsche Prominente haben sich inspirieren lassen, wie die glitzernden, körperbetonten Bühnenoutfits von Helene Fischer und Shirin David bei der Finalshow von 'Wetten, dass...?' vermuten lassen. So stieg der Verkauf von roten Jumpsuits, wie sie etwa Beyoncé bei ihren Konzerten trug, im Juni um 174 Prozent im Vergleich zum Januar 2023. Die Konzertgarderobe des US-Stars war zudem geprägt von Silber- und Strassschmuck - und auch hier verrät ein Blick auf die Verkaufszahlen einen Anstieg! Silberschmuck verzeichnete im August ein Plus von 50 %, Strassschmuck legte im Mai (dem Monat, in dem Beyoncé ihre Tournee startete) um beeindruckende 227 % zu. "Bei Tourgarderoben, die so außergewöhnlich und 'nicht von dieser Welt sind' sowie maßgeschneiderten Outfits, deren Kreation Tausende von Stunden in Anspruch genommen hat, ist es keine Überraschung, dass die Bühnen-Looks der Stars Schlagzeilen machen", sagt Emilia de Poret, Fashion Director von Klarna. "Die diesjährigen Mega-Tourneen sind Beispiele dafür, wie Stars die Trends für ihre Millionen von Fans beeinflussen und dabei popkulturelle Momente erschaffen, die Modegeschichte schreiben werden." Methodologie Der Klarna Shopping Index wird auf Grundlage der Anzahl der verkauften Artikel im Verhältnis zu Gesamtverkäufen berechnet und spiegelt die tatsächlichen Trends wider, unabhängig vom Umsatzwachstum in der Kategorie. Die Informationen stammen aus mit Klarna getätigten Online-Einkäufen in Deutschland von Januar 2023 bis September 2023. Quelle: Klarna (ots)