Deutscher Botschafter irritiert: Moskau soll deutsche Journalisten so behandeln wie Berlin russische

"Der deutsche Botschafter hat doch tatsächlich vor ein paar Tagen ein offizielles Dokument an das Außenministerium geschickt, in dem er darum bittet – Achtung –, deutsche Journalisten in Russland jetzt mit Vorsicht und Herzlichkeit zu behandeln, und nannte Deutschland als Beispiel", sagte Maria Sacharowa, Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, während einer Live-Sendung am Freitag.

Weiter berichtet RT DE: "Ich mache jetzt keine Witze", betonte Sacharowa. Sie erklärte, dass sie diese Forderung durchaus überrascht habe, und erläutert, warum." Quelle: RT DE