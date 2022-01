Ali Mitgutsch im Alter von 86 Jahren gestorben

Der Bilderbuchautor, Illustrator und Maler Ali Mitgutsch ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 86 Jahren, wie am Dienstag bekannt wurde. Mitgutsch wurde in den 1960er Jahren durch seine sogenannten "Wimmelbilderbücher" für Kinder bekannt, bei denen jedes Bild - meist auf einer Doppelseite untergebracht - unzählige Alltagsszenen vereint.

"Rundherum in meiner Stadt" von 1968 gilt als das erste Wimmelbuch im deutschsprachigen Raum. 1969 bekam Mitgutsch dafür den Deutschen Jugendbuchpreis. 2018 wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt - für ein neues Genre und "einen unverkennbaren Illustrationsstil", wie es zur Begründung hieß. Quelle: dts Nachrichtenagentur