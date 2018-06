Victoria's-Secret-Engel Adriana Lima: "Ich gehe nie ohne Lippenstift aus dem Haus! Ich habe immer mindestens fünf verschiedene Lipsticks in der Handtasche."

Adriana Lima ist eines der bestbezahltesten Models der Welt. Dabei sieht die 37-Jährige stets wie aus dem Ei gepellt aus. In der aktuellen JOY verrät der Victoria's-Secret-Engel exklusiv seine Beauty-Secrets.

"Ich lebe in Miami - da scheint immer die Sonne. Sonnencreme ist also ein Muss", so die Brasilianerin über ihre Beauty-Routine. "Und ich habe eine richtige Obsession für Öl und benutze es als tägliche Feuchtigkeitspflege. Ich trage es schon unter der Dusche im Gesicht, auf dem Körper und in den Haaren auf. Außerdem ist viel Wasser trinken und ein regelmäßiges Workout wichtig, um den Körper zu entgiften. Das gibt Glow! Ich schmiere mich sogar vor dem Sport mit Öl ein, um noch mehr zu schwitzen!" Ihre Liebe für Lippenstift hat Adriana Lima von ihrer Mutter geerbt. "Meine Mum ist jeden Morgen aufgestanden und hat als Erstes zum Lippenstift gegriffen. Und ich gehe auch nie ohne Farbe auf den Lippen aus dem Haus! Ich habe immer mindestens fünf verschiedene Lipsticks in der Handtasche - von Beige bis Rot."

Auf die Frage, ob es ein Produkt gibt, ohne das sie nicht leben kann, antwortet das Model: "Definitiv Mascara!"

