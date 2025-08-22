Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schertz Bergmann Rechtsanwälte: Julia Klöckner und Jörg Pilawa

Schertz Bergmann Rechtsanwälte: Julia Klöckner und Jörg Pilawa

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 09:48 durch Sanjo Babić
"Aus Anlass zahlreicher Berichte über eine Beziehung meiner Mandanten Julia Klöckner und Jörg Pilawa weise ich auf Folgendes hin: Meine Mandanten haben sich bisher zu der Thematik nicht gegenüber Medien geäußert. Unabhängig davon müssen sie Berichte über den Umstand der Beziehung hinaus, die in ihre Privatsphäre eingreifen, nicht hinnehmen", so Professor Dr. Christian Schertz.

Dr. Schertz weiter: "Dies gilt insbesondere für die erfolgten Veröffentlichungen von sog. Paparazzi-Fotos, die unsere Mandanten in rein privaten Momenten zeigen. Es gilt aber auch für die Berichte über Details von privaten Zusammentreffen der beiden. Wir bitten daher, die geschützte Privatsphäre von Julia Klöckner und Jörg Pilawa auch in Ansehung ihrer Familien zu respektieren."

Quelle: Schertz Bergmann Rechtsanwälte (ots)

