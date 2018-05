Beate Klarsfeld: Kiesinger war nicht nur ein Mitläufer

Auch 50 Jahre nach ihrer symbolischen Ohrfeige gegen den Altnazi und damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ist die Publizistin Beate Klarsfeld davon überzeugt, dass ihre Aktion den richtigen traf. "Wenn heute Journalisten in der 'Welt' oder ,Bild' schreiben, er sei nur Mitläufer gewesen, so haben sie Kiesingers Akte nicht studiert oder wollen ihn reinwaschen", sagte Klarsfeld im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland".

Um dem erstarkenden Rechtsextremismus im heutigen Europa entgegenzuwirken, sieht sie vor allem die französische und die deutsche Regierung in der Pflicht: "Deutschland muss Frankreich helfen und die Europäische Union neu gestalten, um sie zu erhalten und zu schützen." Anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 nimmt Klarsfeld an diesem Donnerstag an einer Gedenkveranstaltung auf dem Berliner Bebelplatz teil.

Quelle: neues deutschland (ots)