Klöckner wirbt für Verbleib von Phoenix

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) spricht sich für eine Beibehaltung des Senders Phoenix bei einer möglichen Reduzierung der Spartenkanäle von ARD und ZDF aus.

"Phoenix ist unser Demokratiesender", sagte sie am Mittwoch, nachdem sie eine Petition mit dem Titel "Phoenix muss bleiben" entgegengenommen hatte. Er sei das Schaufenster für die Bürger in den Bundestag - mehrere hundert Stunden im Jahr berichte er live und ungekürzt aus dem Parlament.



"Mit seiner umfassenden Berichterstattung zur Arbeit der Regierung, des Parlaments und weiterer Institutionen trägt Phoenix maßgeblich zur politischen Meinungs- und Willensbildung bei", so Klöckner. "Gerade in unserer polarisierten Zeit ist das aus meiner Sicht unverzichtbar." Sie halte es "für eine zwingende Notwendigkeit", dass gerade dieses Angebot fortbestehe. "Dem Informationsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommt der Sender in besonderem Maße nach und trägt zu seiner Akzeptanz und Finanzierung bei."

Quelle: dts Nachrichtenagentur