Wegen Nichtentfernung von Fake-News: Gericht verurteilt Google zu Millionenstrafe

Ein Gericht in Moskau hat das US-Unternehmen Google zu einer Geldstrafe von drei Millionen Rubel verurteilt, weil es sich weigerte, falsche Informationen über die Operation in der Ukraine sowie in Russland verbotene Inhalte zu entfernen, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Den Akten zufolge wurde das Unternehmen aufgefordert, Videos auf dem YouTube-Portal zu entfernen, die falsche Informationen über die Militäroperation in der Ukraine enthalten, so die Agentur weiter: "'Google der Begehung einer Ordnungswidrigkeit gemäß Teil 2 des Artikels 13.41 des Verwaltungsgesetzbuches der Russischen Föderation für schuldig zu befinden und eine Strafe in Form einer Geldbuße von drei Millionen Rubel zu verhängen', verkündete der Richter die Entscheidung."

Laut TASS hat dasselbe Gericht Google zuvor wiederholt wegen Verwaltungsübertretungen zu Geldstrafen verurteilt, zuletzt ebenfalls zu drei Millionen Rubel (rund 29.500 Euro) für YouTube-Videos mit LGBT-Propaganda sowie für die Diffamierung der russischen Streitkräfte." Quelle: RT DE