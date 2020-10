„Ich fühle mich fantastisch”, so Arnold Schwarzenegger nach Herz-OP

Bodybuilder, Action-Held und Politiker: Arnold Schwarzenegger ist als starker Mann kaum zu bremsen. Auch kurz nach einer Herzoperation ist der „Terminator” schon wieder auf den Beinen. Das schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: "Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) hat sich nach einer Herz-Operation zu Wort gemeldet.

„Ich fühle mich fantastisch”, teilte der frühere kalifornische Gouverneur am Freitag (Ortszeit) auf Instagram mit. Er könne bereits spazieren gehen, schrieb er zu mehreren Fotos, die ihn im Freien zeigen.



Dazu postete er auch ein Foto mit Schläuchen im Krankenhausbett, auf dem er grinsend ein Daumen-Hoch-Zeichen gibt.

Schwarzenegger sprach dem behandelnden Team in der Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio seinen Dank aus. Er habe eine neue Aortenklappe erhalten, die zu seiner neuen Pulmonalklappe von seiner letzten Operation passe, schrieb der gebürtige Österreicher. Der „Terminator” war zuletzt 2018 am Herzen operiert worden. 1997 hatte er sich erstmals einem Herzeingriff unterziehen müssen, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Die Ärzte wollten damit einen angeborenen Herzfehler korrigieren.

Auf Instagram erhielt Schwarzenegger am Freitag eine Flut von Genesungswünschen und guten Ratschlägen.

„Bitte geh heute nicht trainieren!!”, schrieb Sohn Patrick (27), Tochter Katherine (30) schickte Herz-Emojis. Schauspieler Josh Brolin wünschte mit Muskel-Emojis gute Besserung, Jim Belushi sandte „Gebete für eine rasche Genesung”, Ex-Skirennläuferin Lindsey Vonn wünschte ”Alles gute!!!!”.

Der frühere „Mister Universum” hat mehrere Motorrad-Unfälle hinter sich. 2006 brach er sich beim Skilaufen den Oberschenkel, eine neue Hüfte hat er auch schon.

Von 2003 bis 2011 war der fünffache Vater Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera und engagiert sich weiter politisch, unter anderem in Sachen Umweltschutz. Traditionell ist er Republikaner, hat sich zuletzt aber von US-Präsident Donald Trump distanziert. Im September verlinkte er auf Instagram ein Video, in dem er gemeinsam mit der früheren First Lady Michelle Obama (56) zum Wählen aufrief. Auch wünschte er der demokratischen Vize-Kandidatin Kamala Harris viel Glück im Wahlkampf."

Quelle: Sputnik (Deutschland)