Robbie Williams schwärmt vor Leipzig-Konzert von deutschen Fans: "Ich will deutsch sein"

Der britische Superstar Robbie Williams (51) hat vor seinem Konzert am 9. Juli in Leipzig seine besondere Beziehung zu Deutschland und seinen Fans hierzulande gelobt. "Deutschland war das erste Land, das mich ganz und gar angenommen hat", sagte er im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe).

Williams betonte, dass er in Großbritannien oft mit Vorbehalten konfrontiert gewesen sei, während Deutschland ihn von Anfang an unterstützt habe. "Das allererste Land, das als Ganzes 'Ja' gesagt hat", erklärte der Sänger. "Ich liebe die Deutschen, und ich glaube, die Deutschen wissen das auch", sagte er der Zeitung.

Der 51-Jährige, bekannt für Hits wie "Angels" und "Feel", sagte, er fühle sich in Deutschland "sehr, sehr glücklich", so glücklich, dass er am liebsten Deutscher werden würde. Williams, vor 35 Jahren mit der Boy-Group Take That bekannt geworden, verglich sich mit dem jamaikanischen Weltrekordsprinter Usain Bolt, der keinem Land, sondern der ganzen Welt gehöre. "Ich will zu euch gehören. Ich will deutsch sein."

Hier hätten die Fans hätten ihn in ihre Herzen aufgenommen, wofür er "unendlich dankbar" sei. Deutschland werde immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben, so Williams.Das Konzert in Leipzig ist Teil von Williams' Europatournee unter dem Titel "Britpop", die weitere Auftritte in Deutschland umfasst.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)