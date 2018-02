Justin Timberlake auf Platz eins der Album-Charts

Wenige Tage nach seinem Auftritt beim "Super Bowl" ist Justin Timberlake mit seiner ebenfalls diese Woche neu veröffentlichten Scheibe "Man Of The Woods" auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist seine zweite Solo-Spitzenplatzierung nach "The 20/20 Experience" aus dem Jahr 2013.

Klubbb3 sind mit "Wir werden immer mehr!" auf Platz zwei, gefolgt von Ed Sheeran mit "÷" auf Platz drei. In den Single-Charts ist Ed Sheeran mit "Perfect" und "River" (als Unterstützung von Eminem) auf den Plätzen eins und zwei. Bronze holt in dieser Woche Bausa mit "Was du Liebe nennst". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

