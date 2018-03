White-Stripes-Sänger will keine Handys bei Konzerten

Jack White, Sänger der Band White Stripes ("Seven Nation Army"), will Konzerte ohne Ablenkung durch Smartphones. "Auf der kommenden Tour müssen die Leute ihre Handys am Eingang in Beutel stecken. Jeder behält den Beutel mit seinem Telefon, aber du kannst ihn in der Konzerthalle nicht öffnen, sondern erst, wenn du rausgehst und den Beutel gegen ein spezielles Gerät tippst", sagte White dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung".

Die Leute seien sonst so mit ihren Handys beschäftigt, dass keine Verbindung zwischen ihnen und der Band entstehen könne, was ihm sogar die Lust am Auftritt nehme. "Seit alle nur noch ihre Handys hochhalten, ist es wahnsinnig frustrierend, Konzerte zu geben." Er selbst wäre von so einem Verbot weder bei seinen eigenen Konzerten noch bei anderen Künstlern betroffen. "Ich habe noch nie ein Handy besessen", sagte White. Quelle: dts Nachrichtenagentur

