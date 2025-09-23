Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Gesundheit Depressionen: Ganzheitsmedizinische Leitlinien – Wissen ist Macht.

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
QS24 hat anlässlich des Kolloquiums vom 24. bis 27. Oktober 2024 in der Swiss Mountain Clinic in Castaneda, Schweiz, gemeinsam mit 30 führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Ärztinnen und Ärzten – allesamt erfahrene Lehrende und Pioniere im medizinischen Wissenstransfer – die Perspektive der Ganzheitsmedizin auf chronische Erkrankungen erörtert und ergänzende Sichtweisen dazu festgehalten (ganzheitsmedizinische Leitlinien). Darüber berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Fast jede chronische Erkrankung wurde dabei in zwei Sendungen von jeweils acht Fachleuten intensiv und tiefgehend beleuchtet. 

Diese beiden Episoden bieten Ihnen eine umfassende und vertiefte Perspektive auf die jeweilige Erkrankung und ermöglichen es Ihnen, aktiv an Ihrem Genesungsprozess mitzuwirken und die gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt zu besprechen. So können Sie eigenverantwortlich Ihren Genesungsweg mitgestalten. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/tZFmZIttapA

Quelle: AUF1

