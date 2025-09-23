Weißes Haus setzt auf „Naturmedizin“ – Schulmediziner sprechen von gefährlicher Irreführung

Donald Trump (Rep.) riet Schwangeren öffentlich, Paracetamol zu meiden, und stellte einen Zusammenhang mit Autismus in Aussicht, berichten The Guardian und das Wall Street Journal. Fachgesellschaften und Hersteller widersprachen umgehend und betonten, es gebe keinen gesicherten Kausalbeleg.

Der Vorstoß aus dem Weißen Haus sorgt für heftige Reaktionen. Trump (Rep.) verwies auf Einzelstudien und kündigte Kommunikationsmaßnahmen der Behörden an. Die American College of Obstetricians and Gynecologists hält Paracetamol bei sachgemäßem Gebrauch weiterhin für eine wichtige Option gegen Fieber und Schmerzen in der Schwangerschaft.

Gesundheitsexperten warnen, die politische Aufladung medizinischer Themen könne Patientinnen und Ärzte verunsichern. Sie verweisen darauf, dass fieberhafte Infekte selbst Risiken für Mutter und Kind bergen. Zudem kritisieren Kritiker, dass die Regierung ohne neue Evidenz Verunsicherung schüre.

Quelle: ExtremNews



