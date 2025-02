Fortschritt oder gefährlicher Irrweg? Das steckt wirklich hinter der Krebsimpfung

Obwohl wir noch nicht einmal im Ansatz die gesamten Folgen der Corona-mRNA-Impfung fassen können, soll die mRNA-Technologie weiter ausgerollt werden. Schon bald könnte sie gegen Krebs eingesetzt werden. Zwei mRNA-Krebsimpfstoffe stehen kurz vor der Zulassung. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Und: die Künstliche Intelligenz soll sogar personalisierte Krebstherapien in nur 48 Stunden ermöglichen. Stichwort Trumps „Stargate“-Projekt. Doch gibt dies Grund zur Hoffnung? Oder sollten vielmehr alle Alarmglocken schrillen?

Jetzt sprechen die Ärzte! In ihrer neuen Ausgabe „Elsa AUF1“ analysiert Elsa Mittmannsgruber mit DDr. Christian Fiala, Prof. Martin Haditsch, Prof. Stefan W. Hockertz, Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Wolfgang Wodarg die neuartige Therapieform gegen Krebs auf mRNA-Basis. Und sie fragt sich: Während Milliarden in neue Impfstoffe fließen, bleibt die Ursachenforschung auf der Strecke. Krebsursachen werden nicht beseitigt – stattdessen gibt es immer neue Eingriffe in unseren Körper. Was steckt wirklich dahinter?

Quelle: AUF1