Unfassbar: Die Lockdowns schädigten auch das Denkvermögen

Der Schaden, den die Politiker in Deutschland wie auch in Österreich mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie verursachten, ist in Wahrheit noch sehr viel größer, als man bisher angenommen hat. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Abgesehen von den körperlichen Beeinträchtigungen, an denen viele Leute seit der Covid-Impfung laborieren, weiß man jetzt auch, dass die Verhängung der Lockdowns auch die geistige Leistungsfähigkeit bei vielen Menschen herabgesetzt hat. Geistige Fitness durch Isolation geschädigt Dies ist das erschreckende Ergebnis einer britischen Untersuchung, in deren Verlauf die Wissenschaftlerin Ann Corbett von der University of Exter 3000 Personen befragte. Darunter befanden sich sowohl Corona-Infizierte als auch Nichtinfizierte. Bei beiden Personengruppen zeigen die Ergebnisse, dass vor allem bei den über 50-Jährigen die geistige Fitness durch die Isolierungsmaßnahmen während der Pandemie nachhaltig geschädigt wurde. Bewältigung von Sorgen verunmöglicht Als Ursachen dafür werden die Bewältigung von Sorgen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Corona genannt sowie die Störung gewohnter Abläufe. Die Betroffenen können im Grunde herzlich wenig dagegen tun, betonen Fachleute, außer auf ihre Gesundheit zu schauen und sich um die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte zu bemühen. Weitere Isolation durch EU-Einschränkungen geplant Dies wird freilich immer schwieriger, da der Staat bereits die Stammtische in den Wirtshäusern nachhaltig ruiniert hat und die EU die Mobilität der älteren, aber auch jüngeren Autofahrer einzuengen beabsichtigt, wenn nicht sogar verunmöglichen will, wie AUF 1.INFO bereits hier und hier berichtete. Der Great Reset schreitet voran Wenn das Wirtshaussterben und die Vernichtung der Stammtische so weitergeht und auch das EU-Vorhaben zur Einschränkung der Mobilität der Menschen nicht verhindert wird, werden diese Entwicklungen und Maßnahmen wohl zu weiteren Schädigungen des Hirns und des Denkvermögens bei den Menschen führen. Dies sei im Sinne des Great Resets, so ist zu hören, auch durchaus beabsichtigt." Quelle: AUF1.info