Britische Forscher haben herausgefunden, dass Kaffee das Risiko chronischer Lebererkrankungen vermindert. Darüber schreibt die britische Zeitung „The Guardian“.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Der Studie liegt eine Analyse von Daten zu 494.585 Teilnehmern der britischen Biobank zugrunde – einer biomedizinischen Datenbasis, die Informationen über Gene, Krankheiten und Eigenschaften von britischen Freiwilligen enthält. An dem Experiment waren Freiwillige in den Altersgruppen von 40 bis 69 Jahren beteiligt. Die meisten von ihnen (384.818) nannten sich Kaffeeliebhaber, die anderen (109.767) trinken nach eigenen Worten keinen Kaffee.



Die Forscher haben fast elf Jahre lang den Leberstatus der Teilnehmer des Dauerexperiments untersucht und 3600 Fälle von chronischen Lebererkrankungen, 301 letale Ausgänge und 1839 Fälle von Leberverfettung registriert. Dabei wurden Faktoren wie Körpermassenindex, Alkoholkonsum und Raucherstatus mit berücksichtigt.

Die Wissenschaftler sind zu dem Schluss gelangt, dass die Kaffeetrinker um 20 Prozent weniger dem Risiko ausgesetzt sind, eine chronische Lebererkrankung oder eine Leberverfettung zu bekommen. Außerdem ist bei ihnen das Risiko, an einer der genannten Krankheiten zu sterben, um 49 Prozent niedriger, als bei den Nicht-Kaffeetrinkern.

„Anhand eines großen Stichprobenumfangs in Großbritannien wurde bewiesen, dass der Kaffeegenuss gegen schwere Lebererkrankungen schützt“, sagte Prof. Dr. Paul Roderick, Co-Autor der an der University of Southampton vorgenommenen Studie.

Die Forschungsarbeit ergab, dass Kaffee als wirksames Mittel im Kampf um die Lebergesundheit dienen kann."

Quelle: SNA News (Deutschland)