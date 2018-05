Wer täglich ein Ei isst, senkt sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeutend im Vergleich zu jenen, die komplett auf Eier verzichten. Das ist das Fazit einer aktuellen Studie chinesischer Forscher, die das Fachmagazin „Heart“ am Dienstag veröffentlichte.

In der deutschen Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" ist weiter zu lesen: "Frühere Forschungen, die einen Zusammenhang zwischen dem Eierkonsum und der Auswirkung auf die Gesundheit belegt haben sollen, seien nicht konsequent gewesen. Sie hätten keinen positiven Einfluss von Eiern auf die Vorbeugung von kardiovaskulären Ereignissen aufgedeckt, so das Blatt.

Für die aktuelle Studie analysierten chinesische und britische Wissenschaftler Daten von 416.00 Freiwilligen, die weder an Krebs noch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes gelitten hätten. Ihr Gesundheitszustand wurde laut dem Blatt in den Jahren 2004 bis 2008 untersucht. Etwa 13 Prozent der Teilnehmer konsumierten täglich Eier, während 9,1 Prozent darauf komplett verzichteten.

Es soll sich herausgestellt haben, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei jenen, die Eier regelmäßig zu sich nahmen, im Unterschied zu jenen, die gar keine Eier aßen, deutlich gesunken sei.

Dabei sei bei den Eierkonsumenten das Risiko für Hirnblutung bzw. für vorzeitigen Tod um 26 Prozent bzw. um 18 Prozent niedriger als bei anderen Gruppen gewesen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)