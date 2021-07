Zahl der Erstimpfungen so niedrig wie im Februar

Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Montag auf 48,61 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Am Samstag wurden bundesweit 102.168 und am Sonntag 66.236 Erstimpfungen durchgeführt. Die Werte sind jeweils deutlich niedriger als in der Vorwoche.

Der Sonntagswert ist zudem der niedrigste Tageswert seit Februar. Im Sieben-Tage-Mittel sank die Zahl der Erstimpfungen auf etwa 215.000 Verabreichungen pro Tag. Die bundesweite Impfquote liegt bei 58,5 Prozent (Samstag: 58,2 Prozent). 42,6 Prozent haben den vollständigen Schutz (Samstag: 42,1 Prozent). Das RKI veröffentlicht am Wochenende selbst keine Impfdaten, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings am Samstag Zahlen genannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur