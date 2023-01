Wie riskant sind Tattoos für unsere Gesundheit?

Tattoos sind in unserer heutigen Gesellschaft kaum mehr wegzudenken. Statistiken zeigen, dass alleine in Deutschland bei jedem Dritten der 30-39 jährigen mindestens ein Tattoo den Körper ziert. Doch sind Tattoos wirklich so harmlos und unbedenklich, wie es scheint? Was gibt es für gesundheitliche Risiken dahinter?

Den Original-Beitrag unserer (AUF1) Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://qs24.tv/2022/11/06/wie-riskant-sind-tattoos-fuer-unsere-gesundheit-dr-med-petra-wiechel-visite-qs24/ Quelle: AUF1