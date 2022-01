Durchschnittlich 89 Prozent der Klinik-Beschäftigten voll geimpft

Durchschnittlich 89 Prozent der Klinik-Beschäftigten, die direkt mit Patienten zu tun haben, sind mindestens zweimal gegen Corona geimpft. Das hat eine Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) ergeben, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Montagausgaben berichten.

Differenziert nach Berufsgruppen sind die Impfquoten im Pflegedienst der Krankenhäuser mit durchschnittlich 95 Prozent am höchsten. Bei der Intensivpflege beträgt die Quote allerdings nur 87 Prozent. Die Impfquote bei den Ärzten liegt genau auf dem Durchschnittswert von 89 Prozent. In Verwaltung und Versorgung, wo etwa ein Fünftel der Krankenhausmitarbeiter beschäftigt ist, ist die Impfquote mit durchschnittlich 90 Prozent sogar etwas höher als in den "patientennahen" Abteilungen.



In der Gesamtbevölkerung sind 83,6 Prozent der über 18-Jährigen vollständig geimpft. Zwei Drittel der Krankenhäuser (66 Prozent) rechnen der Umfrage zufolge mit Einschränkungen bei der Patientenversorgung, wenn ab 16. März ungeimpftes Personal nicht mehr beschäftigt werden darf. 34 Prozent erwarten das nicht. DKG-Chef Gerald Gaß sagte dem RND, die Zahlen zeigten eine "erfreulich hohe" Impfquote in den Kliniken. "Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht dennoch Pr obleme auf die Patientenversorgung zukommen können", warnte er. "Umso wichtiger ist es, dass Rechtsklarheit hergestellt wird und die Gesundheitsämter nach dem 15. März einheitlich und mit angemessenen Übergangsfristen das weitere Verfahren umsetzen", sagte Gaß. Er forderte zudem die umgehende Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht.



Datenbasis: Die Online-Umfrage wurde nach Angaben der DKG bei 246 Krankenhäusern ab 50 Betten am 18. und 19. Januar durchgeführt. Die Umfrage ist somit nicht repräsentativ. Dazu hätten mindestens 1.000 Menschen befragt werden müssen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur