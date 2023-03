Prof. Dr. Elmar Wienecke: Mikronährstoffmangel gibt es nicht! QS24 macht den Test!

Haben gesunde junge Menschen «Mangelerscheinungen» - auch wenn sie sich überwiegend bio ernähren. Kann sich der Mensch heutzutage noch so ausgewogen ernähren, dass es ihm an nichts fehlt? Folgende Aussagen stehen bei Wikipedia: Versorgungslage mit Mikronährstoffen: Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist Deutschland „kein Vitaminmangelland“, entsprechende Krankheiten seien „sehr selten“. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung und das Deutsche Krebsforschungszentrum sehen die Versorgung im Normalfall als ausreichend an. Dennoch werden aus Sorge vor Mangelerscheinungen häufig Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Dies ist überflüssig.

Mangelversorgung: Normalerweise werden Mikronährstoffe dem menschlichen Körper bei ausgewogener Ernährung ausreichend zugeführt, da sie in natürlichen Nahrungsmitteln in großen Mengen enthalten sind. Prof. Dr. Wienecke hat es geschafft, eine Datenbank mit über 60'000 reellen Messungen bei Menschen durchzuführen und abzuspeichern, die nun in einer weltweit einmaligen, evidenzbasierten Mikronährstoffdatenbank enthalten sind. Darin sind Blut- und Urinanalysewerte in über 300 Kategorien unterschiedlicher Cluster mit über 10'000 Ziel- und Referenzwerten differenziert. Diese Mikronährstoffdatenbank ist das Ergebnis einer 20 jährigen wissenschaftlichen Forschung und stellt einen Meilenstein der Gesundheitsmedizin dar und lässt frühzeitig biochemische Störungen mit der richtigen Diagnostik erkennen und korrigieren, bevor Krankheiten entstehen können. Aber selbst danach lassen sich Störungen oft beheben, durch die Zufuhr fehlender individualisierter Mikronährstoffe. Dadurch werden körpereigene Regulationssysteme in Form der Selbstregulation wieder möglich. Fazit: Mängel führen zu Krankheiten – das Beheben von Mängeln führt wieder zur Balance der individuellen Lebensenergie. Wenn diese Datenbank eine Lobby hätte, wieviel Krankheit würde es dann noch geben?

Quelle: QS24 - Schweizer Gesundheitsfernsehen