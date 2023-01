Friedrich Depke: Schüßler-Salze leicht erklärt

Friedrich Depke erläutert in seinem Vortrag die Schüßler-Salze (Funktionsmittel) leicht und verständlich für jedermann. Schüßler-Salze sind zum einen von der Anzahl her einfach überschaubar, und zum anderen folgen sie in ihrer Wirkung natürlichen Gesetzmäßigkeiten, so daß sie dadurch eine leicht anzuwendende Heilweise sind. Bitte beachten Sie aber, daß die Hinweise in diesem Vortrag niemals die Behandlung eines erfahrenen Therapeuten ersetzen können.

Inhaltsangabe: 00:00:17 Schüßler-Salze - Ein Buch mit sieben Siegeln?



00:00:54 Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler

00:03:25 Was sind Schüßler-Salze?

00:08:25 Wie wirkt Biochemie?



00:10:27 Nr. 1 Calcium fluoratum



00:15:25 Nr. 2 Calcium phosphoricum



00:22:57 Nr. 3 Ferrum phosphoricum



00:33:55 Nr. 4 Kalium chloratum



00:41:37 Nr. 5 Kalium phosphoricum



00:46:32 Nr. 6 Kalium sulfuricum



00:53:07 Nr. 7 Magnesium phosphoricum



00:59:27 Nr. 8 Natrium chloratum



01:06:37 Nr. 9 Natrium phosphoricum



01:10:35 Nr. 10 Natrium sulfuricum

01:15:55 Nr. 11 Silicea



01:21:07 Antlitzdiagnostick nach Kurt Hickethier

01:22:57 Was ist Antlitzdiagnostik

Quelle: Schüßler-Salze & Antlizdiagnose