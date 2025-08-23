So zerstört Zucker Ihr Gehirn, Ihr Darm und Ihr Herz

Der wahre Killer in unserem Alltag: Der falsche Zucker! In dieser hochbrisanten, wissenschaftlich fundierten und gleichzeitig zutiefst menschlichen Sendung spricht einer der führenden Köpfe der ganzheitlichen Medizin: Dr. med. Kurt Mosetter, Mitglied im QS24-Wissenschaftsgremium und ärztlicher Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Therapie (ZIT) in Konstanz. Was er sagt, ist revolutionär – und doch so logisch: Der Körper ist nicht gebaut für die industriellen Mehrfachzucker! Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Diese Zuckerformen „karamellisieren“ regelrecht im Körper – zerstören das Zellmilieu und damit das ganze System. So verfallen wir Menschen langsam, schleichend… und völlig unnötig. Die Ursache? Unser Lebensstil. Unser Zucker. Unsere Ignoranz. Entzündungen, chronische Krankheiten, Demenz, Depression, Augenerkrankungen bis hin zur Blindheit – sie alle wurzeln im gestörten Milieu.

Die Lösung: Die Natur hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Zuckerformen wie Ribose, Manose, Galactose, Tagatose – sie nähren uns, ohne uns zu vergiften. Mit der eigens entwickelten Zuckermischung T9 zeigt Dr. Mosetter, wie sich Energiegewinnung, Hirnnahrung und Darmgesundheit vereinen lassen – ohne Verzicht, aber mit Wirkung!

Diese Sendung ist lebensverändernd! Ein Plädoyer für Klarheit, für Eigenverantwortung – und für den Abschied vom süßen Gift, das uns leise kaputtmacht. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/aioU4sHnb08

Quelle: AUF1