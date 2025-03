Revolution im Reagenzglas: Prof. Schütz’ Durchbruch in der Mikrobiom-Diagnostik

„Ein absolutes Highlight meiner Karriere!“ – so beschreibt Moderator Alexander Glogg das mitreißende Interview mit Prof. Dr. med. Burkhard Schütz. Dieser außergewöhnliche Mediziner hat die Welt der Diagnostik revolutioniert und hilft Tausenden Patienten weltweit. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "In dieser besonderen Sendung gewährt er faszinierende Einblicke in seine bahnbrechende Arbeit: Von einer Garage zum internationalen Unternehmen mit über 280 Mitarbeitern – sein Labor ist heute eine Anlaufstelle für Ärzte aus mehr als 30 Ländern und bietet über 1000 Tests, präzise Befunde und maßgeschneiderte Therapien.



Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Unfälle, schwere Krankheiten und Rückschläge prägten sein Leben – bis er in der vermeintlich unscheinbaren Stuhlanalyse seine Berufung fand. Prof. Schütz enthüllt, wie der Darm der Schlüssel zu unserer Gesundheit ist und wie seine Methode chronische Krankheiten besiegt und präventiv wirkt. Lassen Sie sich überraschen: Diese einfache Analyse kann Ihr Wohlbefinden verändern – und das, bevor Symptome überhaupt auftreten! Begleiten Sie Alexander Glogg und Dr. Petra Wiechel in einem Gespräch, das inspiriert und bewegt. Erfahren Sie, wie Prof. Schütz Widrigkeiten in Triumphe verwandelte und die moderne Medizin neu definierte.

Diese Sendung ist mehr als ein Fernseherlebnis – sie ist ein Weckruf für Ihre Gesundheit! Schalten Sie ein bei QS24 und entdecken Sie, warum dieser Mann die Welt der Mikrobiom-Diagnostik für immer verändert hat. Ein Muss für alle, die Gesundheit neu denken wollen! Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/u371rLIaCIU

Quelle: AUF1