Neue Wege in der Komplementärmedizin: wissenschaftliche Diagnostik und Therapie

Die evidenzbasierte Diagnostik und Therapie versprechen einen neuen Ansatz in der Komplementärmedizin, der das Vertrauen in diese faszinierende und ganzheitliche Art der Behandlung stärkt. Prof. Dr. Burkhard Schütz, Gründer des Labors Biovis, führt diesen Weg mit einem klaren Ziel: Ärzten und Heilpraktikern eine fundierte Basis für ihre Arbeit zu bieten. Sein Labor, das mit tausenden medizinischen Fachkräften aus über 30 Ländern zusammenarbeitet, führt Analysen von Blut, Urin, Stuhl und Speichel durch und liefert damit wertvolle Einblicke in den menschlichen Stoffwechsel.

Die Analysen von Biovis sind nicht nur erschwinglich, sondern bieten auch detaillierte Erkenntnisse über den Zustand des Stoffwechsels. Diese Informationen helfen, Fehlfunktionen zu erkennen und zeigen gezielt auf, wo therapeutisch angesetzt werden kann. Trotz dieser klaren Vorteile wird das Wissen über solche diagnostischen Möglichkeiten leider noch immer nicht in der universitären Ausbildung von Ärzten vermittelt. Viele Ärzte und Heilpraktiker zögern, diesen Weg einzuschlagen, da sie nicht sicher sind, ob er für ihre Praxis der richtige ist. Das Lernen und Verstehen der komplexen Zusammenhänge ist anspruchsvoll und braucht viel Zeit – eine Ressource, die oft knapp ist. Genau hier setzt die bahnbrechende Arbeit von Prof. Dr. Schütz an. Er liefert nicht nur die Analysen, sondern interpretiert diese auch und gibt konkrete, auf Studien basierende Empfehlungen. Jede Diagnose wird mit fundierten Begründungen versehen, sodass die Behandelnden stets nachvollziehen können, warum eine bestimmte Maßnahme vorgeschlagen wird. Das schafft nicht nur Sicherheit, sondern auch Vertrauen. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/QDa0tXOnmxk Quelle: AUF1