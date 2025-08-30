Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wachstum von mehr als 600 Prozent: Ältere Menschen entdecken Cannabis als Medizin

Wachstum von mehr als 600 Prozent: Ältere Menschen entdecken Cannabis als Medizin

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 10:37 durch Sanjo Babić
Bild: Grünhorn Gruppe Fotograf: Grünhorn Gruppe
Bild: Grünhorn Gruppe Fotograf: Grünhorn Gruppe

Noch immer hält sich das Vorurteil, medizinisches Cannabis sei vor allem ein Thema junger Großstädter:innen. Tatsächlich wächst jedoch im Hintergrund eine bislang wenig beachtete Patientengruppe: Menschen ab 55 Jahren.

Seit der Teillegalisierung von medizinischem Cannabis im April 2024 verzeichnet die Grünhorn Apotheke in dieser Altersgruppe einen Anstieg der Verordnungen um 640 Prozent. Besonders dynamisch entwickelt sich die Gruppe der 55- bis 64-Jährigen, mit einem Wachstum von 711 Prozent.

Ältere Patienten im Fokus

"Bei dieser Patientengruppe stehen vor allem Indikationen wie chronische Schmerzen, Schlafstörungen und Arthritis im Vordergrund", erklärt Dr. Nadine Herwig, Leiterin der Grünhorn Academy. "Immer mehr ältere Menschen entdecken Cannabis als ernstzunehmende Therapieoption."

Der Versorgungsbedarf älterer Patienten unterscheidet sich dabei von dem jüngerer Patienten. Häufig bestehen komplexe Krankheitsbilder mit mehreren Diagnosen, weshalb die Therapie sorgfältig an die Begleitmedikation und altersbedingte Faktoren angepasst werden muss. Gerade bei älteren Menschen wird daher ein Behandlungsansatz gesucht, der mehrere Symptome gleichzeitig positiv beeinflusst und gut verträglich ist - oft eine Alternative zu zahlreichen unterschiedlichen Medikamenten.

Ärzte setzen dabei verstärkt auf einfach dosierbare Anwendungsformen wie Extrakte und Kapseln, welche die Atemwege weniger belasten als das Verdampfen von Blüten.

Enormes Potenzial

Ein Blick nach Kanada oder in die USA zeigt, wohin sich der Versorgungsmarkt für medizinisches Cannabis entwickeln könnte. Legt man die dortigen Nutzungsraten auf Deutschland um, könnten mindestens 1,2 Millionen Menschen ab 55 Jahren medizinisches Cannabis verwenden. "Das Potenzial ist enorm, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die die Versorgung älterer Menschen nachhaltig verbessern kann", betont Nadine Herwig.

Da diese Patientengruppe medizinisch andere Anforderungen stellt, verdient sie besondere Aufmerksamkeit in Forschung und Versorgungspraxis. Ziel von Grünhorn ist es, eine optimale, sichere und individuell angepasste Therapie zu gewährleisten und so die Lebensqualität im Alter nachhaltig zu verbessern.

Quelle: Grünhorn Apotheke (ots)

