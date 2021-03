Erste Corona-Selbsttests schnell ausverkauft

Seit Samstag sind die ersten Corona-Schnelltests im Einzelhandel - und sie waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Lidl bot überraschend auf seiner Internetseite den Antigenschnelltest Boson mit fünf Testkits für 21,99 Euro - die Internetseite war vorübergehend nicht zu erreichen.

Seit Samstag sind die ersten Corona-Schnelltests im Einzelhandel - und sie waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Lidl bot überraschend auf seiner Internetseite den Antigenschnelltest Boson mit fünf Testkits für 21,99 Euro - die Internetseite war vorübergehend nicht zu erreichen.



"Auch wenn unsere Webseite aufgrund der hohen Nachfrage an unseren Corona-Selbsttest zeitweise nicht erreichbar ist, haben wir weiterhin Ware in ausreichender Menge verfügbar", teilte Lidl mit. Aldi bot fünf Tests in einer Packung für 24,99 Euro. Manche Filialen hatten nur 20 Packungen, die ausschließlich an der Kasse ausgegeben wurden. In mehreren Berliner Aldi-Dependancen waren die Tests nach wenigen Minuten ausverkauft. In der kommenden Woche wollen dm, Müller und Rossmann nachziehen. Auch diverse Discounter, Bioläden, Baumärkte und sogar Buchhandlungen stehen dem Vernehmen nach in den Startlöchern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur