QS24-Award 2023: Die Gala der Ganzheitsmedizin mit Wahl zum Arzt/Wissenschaftler 2023

Der Höhepunkt des Jahres 2023 in der Ganzheitsmedizin ist zweifelsohne die Verleihung der QS24 Awards. Dieses bemerkenswerte Ereignis stellt ein wahres Gipfeltreffen der medizinischen Welt dar, bei dem Dutzende hoch angesehene Wissenschaftler und Ärzte einmal im Jahr in der Swiss Mountain Clinic in der Schweiz zusammenkommen, selbst weite Wege auf sich nehmen, um sich auszutauschen und ihre herausragenden Leistungen zu würdigen.

Das QS24 Wissenschafts-Gremium hat in diesem Jahr die Wahl in sechs verschiedenen Kategorien getroffen, um die Verdienste herausragender Individuen zu ehren. Diese Auszeichnung ist ein wahrer Ritterschlag, wenn man bedenkt, wer im QS24 Gremium sitzt. Besonders beachtenswert ist die erstmalige Verleihung des Titels "Arzt/Wissenschaftler des Jahres 2023" in der Kategorie 7. Die Zuschauer von QS24 haben mit beeindruckender Präsenz und Entschlossenheit diese Wahl maßgeblich unterstützt und entschieden. Die diesjährige Award-Verleihung hat Emotionen in einer bisher nie dagewesenen Weise hervorgerufen und selbst gestandene Männer und Frauen zutiefst berührt. Tränen sind geflossen und haben verdeutlicht, dass es hier Menschen gibt, die mit großer Leidenschaft über teilweise Jahrzehnte hinweg arbeiten und sich sogar aufopfern, um zum Wohle der Menschheit beizutragen. Es ist höchste Zeit, all diesen Menschen unseren aufrichtigen Dank auszusprechen. Im vergangenen Jahr 2022 haben beinahe 1,3 Millionen Menschen die Veranstaltung auf YouTube verfolgt, während im Fernsehen wahrscheinlich sogar mehr als 10 Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Doch diese Gala auf höchstem Niveau wird alle Erwartungen übertreffen. Wir freuen uns darauf, Ihnen eine ehrliche, wunderschöne und emotionale Gala bieten zu können. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Möchten Sie ihren Beitrag dazu leisten, damit die Ganzheitsmedizin weiterhin interessenskonfliktfrei dokumentiert werden kann? Dann registrieren Sie sich jetzt auf https://wikisana.ch/?via=qs24 Quelle: AUF1