Effektive Mikroorganismen: Die wohl günstigste Gesundheitsprävention

Der Chirurg und Wissenschaftler Prof. Dr. med. Fred Fändrich hat in seinen Forschungen erkannt, wie bedeutsam das Mikrobiom ist, insbesondere beim Verlauf des Alterungsprozesses. Je dichter die Schleimhäute des Darms sind, was aber im Alter leider abnimmt, desto weniger Entzündungsprozesse entstehen im Körper und desto weniger belastende Stoffe können durch den undichten Darm in Richtung des Gehirns einströmen.

Das, was sich bewährt hat, ist die regelmässige Zuführung von effektiven Mikroorganismen – EM des Herstellers Mikroveda. Denn dadurch wird täglich die Bildung dieser Schleimschicht gefördert und inflammatorische Herde reduziert.



Selbst eine gewisse Fehlernährung lässt sich durch die regelmässige Zuführung von EM noch in Balance halten bzw. verzeihen. Wichtig ist, dass die Schleimschicht dicht sind und sich regelmässig neu bilden können. Und genau dies lässt sich mit EM und dem richtigen Futter für die Bakterien, erzielen. Quelle: AUF1