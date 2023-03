Warum wir ohne gute Darmbakterien immer kränker werden

Unser Mikrobiom besteht aus 100.000 Milliarden Bakterien. Das sind etwa 100-mal mehr Bakterien als Körperzellen. Insgesamt macht unser Mikrobiom ein bis zwei Kilogramm unseres Körpergewichtes aus. Die überwiegende Mehrzahl dieser Bakterien befinden sich im Magen-Darm-Trakt. Ohne diese Mikroorganismen wären wir Menschen nicht lebensfähig. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Jeder von uns stellt somit ein eigenes Ökosystem dar. Dieser Mikrokosmos in unserem Darm entwickelt sich in den ersten Tagen nach der Geburt, denn im Mutterleib ist der Darm eines Embryos noch unbesiedelt.

Später sind es dann verschiedene andere Quellen aus der Umwelt, in denen die Mikroorganismen für unsere Darmflora stecken, in erster Linie jedoch unsere Nahrung. Unser Lebensstil und unsere Ernährung ist also entscheidend dafür, wie sich unser Mikrobiom im Laufe des Lebens entwickelt und verändert."

Quelle: AUF1