Vom Aschenputtel zum Ritter: Der unscheinbare Held der Psyche

Lithium, einst im Schatten liegend und als einfaches Element der Periodentafel betrachtet, hat sich im Laufe der Zeit zu einem wahren Ritter in der Behandlung von psychischen Erkrankungen entwickelt. Dieses Spurenelement, das in der Natur eher selten vorkommt, hat in der Psychiatrie eine bemerkenswerte Wandlung durchlaufen.

Heute gilt Lithium als unverzichtbares Element in der Psychopharmakologie. Es hilft, Stimmungsschwankungen bei bipolaren Störungen zu stabilisieren und hat sich auch bei der Suizidprävention als wirksam erwiesen. Die genauen Wirkmechanismen von Lithium sind noch nicht vollständig verstanden, aber seine Bedeutung in der Psychiatrie ist unbestritten. Die Geschichte von Lithium zeigt, dass selbst die unscheinbarsten Elemente erstaunliche Fähigkeiten haben können, wenn sie richtig verstanden und genutzt werden. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/veReejdJUWs Quelle: AUF1