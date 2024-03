Dr. Ziegler: Ich habe gesehen, was Impfungen anrichten können, nun impfe ich überhaupt nicht mehr!

Tierärztin Dr. Jutta Ziegler hat gesehen, was Impfungen anrichten können, und ist letztlich zu der Entscheidung gekommen, überhaupt nicht mehr zu impfen. Nicht artgerecht gehaltene Tiere werden genauso schnell und ähnlich krank wie Menschen mit ungesundem Lebensstil. Darüber berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "In ihrer Praxis sah sich Dr. Ziegler mit einem riesigen Ansturm von Anfragen von Besitzern krankgefütterter bzw. kranktherapierter Tiere konfrontiert. In diesem Gespräch unterhält sie sich mit Sabine Petzl über die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung, Lebensweise und den kritischen Umgang mit Medikamenten, sowohl im Bereich der Human- als auch der Veterinärmedizin.

Im Jahr 2000 baute sie in Hallein (Salzburg Land) eine naturheilkundliche Praxis auf. „Im Jahre 2001 warf ich alle noch vorhandenen Futtermittel in die Mülltonne mit der Gewissheit, nie wieder etwas nachzukaufen, was sie auch bis heute nicht mehr getan habe", erklärt die Tierärztin stolz.

Wie ihre gewonnenen Erfahrungen auch für die menschliche Medizin nutzbar gemacht werden können, erfahren wir in diesem Interview, das wir im Zuge der Salzburger Gesundheitstage 2024 mit ihr führen durften."

Quelle: AUF1