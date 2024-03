Impfungen und Gesundheit: Die komplexe Realität hinter dem Post VAC Syndrom

In dieser Sendung präsentiert der Berliner Arzt, Dr. med. Ralf Heinrich, aus der THERA Praxisklinik eine aufschlussreiche Erklärung zum Begriff "Post VAC" und betont dabei, dass es sich hierbei um kein neues Phänomen handelt. Was sich jedoch in den letzten Jahren verändert hat, ist die vermehrte Verabreichung von Impfdosen.

Dies hat zwangsläufig zu einer Zunahme von Komplikationen geführt. In den Praxen sind das 15% mehr Kranke, wobei Schätzungen davon ausgehen, dass dies nur ein Virtel der Betroffenen sind. Die Folgen können eine Vielzahl von Beschwerdebildern sein, darunter das chronische Müdigkeitssyndrom, Kopfschmerzen, aber auch Thrombosen, Herzinfarkte oder Multiple Sklerose (MS). Eine äußerst erfolgreiche Sofortmaßnahme, die Dr. Heinrich bei Post VAC Syndrom empfiehlt, ist die hochdosierte Ozontherapie. Diese Therapie reduziert Entzündungsprozesse im Körper schnell und ermöglicht es dem Patienten, sich zu erholen. Allerdings ist es danach notwendig, das belastete Milieu im Körper gründlich zu klären und zu entlasten. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/nwrceL10u24 Quelle: AUF1