Weltgesundheit (WHO) versus Volksgesundheit

Im Gespräch mit Prof. Dr. Stefan Hockertz geht es darum den Unterschied zwischen einer Weltgesundheit – und einer Volksgesundheit zu beleuchten. Wer bestimmt in einer WHO – was gesund ist und was nicht. Wo ist die Gefahr, wenn es nicht neutral wäre und kommerzielle Denkweise in den Vordergrund geraten.

Wo hat das Volk noch die Macht zu intervenieren, wenn sie mit der Praxis nicht zufrieden sind. Gewählte Volksvertreter lassen sich abwählen. Bestimmte Organisationen mit Machtkompetenzen nicht. Ist das in unserem Sinn? Quelle: AUF1