19.700 Apotheken - Neuer Negativrekord

Die Zahl der Apotheken ist im vergangenen Jahr weiter gesunken: Wie der Branchendienst APOTHEKE ADHOC unter Berufung auf Zahlen der Apothekerkammern berichtet, gab es Ende 2017 noch 19.696 Apotheken - ein Allzeittief seit den 1980er-Jahren. Der Trend beschleunigt sich: Seit der Wiedervereinigung war der Nettoverlust noch nie so groß wie im vergangenen Jahr.

Insgesamt sank die Apothekenzahl um 327, das entspricht einem Rückgang um 1,63 Prozent. Prozentual fällt der Rückgang am deutlichsten in Hamburg, Bremen und im Saarland aus. Unterdurchschnittliche Verluste verzeichneten ostdeutsche Kammerbezirke wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, Brandenburg ist sogar das einzige Bundesland, in dem die Apothekenzahl unverändert blieb.

Grundlage für die Erhebung sind die Zahlen der Apothekerkammern; aus Bayern, Berlin und Sachsen-Anhalt lagen keine Angaben vor, hier wurde die Entwicklung hochgerechnet. Insgesamt fällt auf, dass die Zahl der Apotheken schneller sinkt als von der ABDA prognostiziert. Der Dachverband hatte für Ende 2017 mit 20.004 Betriebsstätten gerechnet, 300 mehr als der tatsächliche Wert. Auch die Prognose für Ende 2018 (19.942 Apotheken) ist bereits hinfällig. Die Zahl der Apotheken geht seit dem Höchststand im Jahr 2008 kontinuierlich zurück; rund 1900 Geschäfte haben seitdem netto aufgegeben, das entspricht einem Rückgang um 8,8 Prozent.

Die Zahl der selbstständigen Apothekenleiter war bereits 2015 unter 16.000 gesunken: Sie lag mit 15.968 ein Viertel unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2000, als es noch 21.592 Inhaber gab. Ende 2016 gab es laut ABDA-Statistik noch 15.607 Hauptapotheken und 4416 Filialen.

