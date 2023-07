Die Antibabypille – Der Vitamin B-Komplex Räuber

In dieser Sendung beschreibt Frau Sybille Binder den Einfluss der Antibabypille auf den gesamten Stoffwechsel. Die Entgleisung durch die künstlichen Hormone kann einige Wechselwirkungen mit sich bringen. Die Folgen können Gewichtsprobleme, Vitamin B Mangel und weiteren Einfluss auf die Psyche nehmen. Doch wie kann den Frauen geholfen werden und auf welche Werte sollte geachtet werden? Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Sybille Binder ist dipl. Ernährungsberaterin FH und dipl. Vitalstofftherapeutin. Nach ihrer Ausbildung am Unispital Zürich hat sie mehrere Jahre am Kantonsspital Zürich gearbeitet und war danach 15 Jahre freischaffend als Ernährungsberaterin tätig. Seit 2005 ist sie Dozentin an verschiedenen Fachschulen, Therapeutin an unterschiedlichen Kliniken und am eigenen Institut (NHK Institut für integrative Naturheilkunde).

Ihr Hauptinteresse liegt in den subtilen, komplexen Zusammenhängen zwischen Ernährung, Stoffwechsel und Psyche.



Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=uY6MsmNlA08

Quelle: AUF1