Forschungsfreiheit in der Medizin: Wege zur unabhängigen Innovation

Im Rahmen des Schweizer Gesundheitsfernsehens QS24 Format Kolloquium Medicine und dem Gipfeltreffen von hochqualifizierten Experten wurden einige der wichtigsten Fragen und Stichwörter im Zusammenhang mit einem medizinischen Paradigmenwechsel diskutiert.

Dieses wegweisende Gespräch unter versierten und herausragenden Gästen hat die Aufmerksamkeit auf entscheidende Aspekte in der Medizin gelenkt und die dringenden Diskussionen vorangetrieben.

In der heutigen Diskussion, über die Limitierung der Innovation und Forschung in der Medizin, unterstreichen unsere Experten an Beispielen aus der Praxis wie herausfordernd der Weg medizinischer Studien und Neuerungen sein kann. Darüber hinaus entwerfen sie Veränderungsvorschläge, damit innovative Forschungen und Therapien Ansätze zukünftig unabhängig von finanziellen Interessen weitreichend publiziert werden können.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/S_u8K_0C0Mw

