Covid-geimpft und noch zu retten? Oftmals ja, meint Dr. Stephan Becker

„Da kann man nichts machen!“ – ein Satz, den sehr viele Corona-Impfgeschädigte zu hören bekommen und daran verzweifeln. Doch das müssen sie nicht, sagt Dr. Stephan Becker. Er betreibt mehrere Arzt-Praxen, in denen er Menschen mit Impffolgen behandelt – mit sehr guten Erfolgen, wie Dr. Becker angibt. Wie er das macht und welche Pläne es für ganz neuartige Heilzentren gibt, darüber spricht Elsa Mittmannsgruber mit dem Arzt in ihrer aktuellen Sendung Elsa AUF1.

Er ist orthopädischer Chirurg, europäischer Facharzt für Orthopädie und Traumatologie und war medizinisch-technischer Leiter am Institut für onkologische Virusforschung in Deutschland. Dr. Becker baute bereits mehrere Praxen in und außerhalb Europas auf – mit Schwerpunkten wie ganzheitliche Medizin, Schmerztherapie, Immunologie und jetzt auch Impfschäden-Vorsorge und -Ausleitung. Ebenso ist er im „Health and Science Committe“ des „World Councils for Health“ (https://worldcouncilforhealth.org/) tätig und somit bestens international mit anderen Medizinern und Wissenschaftlern vernetzt.



Den von Dr. Becker in der Sendung erwähnte „Spike Detox Guide“ finden Sie hier: https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/ Ärzte, an die Sie sich mit Problemen nach der Covid-Impfung wenden können, finden Sie hier: https://www.mwgfd.org/angebot-fuer-hilfesuchende/

Quelle: AUF1