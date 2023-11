Wie Wut, Eifersucht und Angst unsere Gesundheit beeinflussen

Unsere Gefühle öffnen uns die Tür zu einem erfüllteren und gesünderen Leben. Allerdings haben in der klassischen Schulmedizin diese Gefühle keinen guten Ruf – zu Unrecht. Denn Wut, Eifersucht und Angst beeinflussen unsere Gesundheit maßgeblich genauso wie Hoffnung, Zuversicht und Liebe.

Das sind heute Fakten, die man aber nicht lernen kann, aber durch viele Jahre bzw. Jahrzehnte in der Praxis als Arzt, als Hochschullehrer an der Charité zu Berlin und in seinen vielen Jahren als Chefarzt, erfahren konnte.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=hs3CUx03RB8

Quelle: AUF1