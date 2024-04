Neue Wege zur Stabilisierung von Parkinson

In der neuesten Sendung von QS24 widmet sich einem hochrelevanten Thema: Parkinson. Frau Dr. med. Petra Wiechel spricht in ihrer ausführlichen Analyse über die zahlreichen Ursachen dieser Erkrankung, die letztendlich in einem überlasteten System Wirkung entfalten können.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/qrupjEnYjg4 Quelle: AUF1