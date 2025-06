Fünftel mehr Fehltage wegen Atemwegserkrankungen in NRW

Der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen war im ersten Quartal durch eine starke Erkältungswelle geprägt. "Die Beschäftigten in NRW hatten rund ein Fünftel mehr Fehltage wegen Atemwegsproblemen als im ersten Quartal 2024", heißt es in einer Auswertung der Krankenkasse DAK, über die die "Rheinische Post" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.

Der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen war im ersten Quartal durch eine starke Erkältungswelle geprägt.



"Die Beschäftigten in NRW hatten rund ein Fünftel mehr Fehltage wegen Atemwegsproblemen als im ersten Quartal 2024", heißt es in einer Auswertung der Krankenkasse DAK, über die die "Rheinische Post" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur