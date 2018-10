"FHEIG": Neue seltene Krankheit entdeckt

Forscher des Ospedale Pediatrico Bambino Gesù haben eine neue, zu den sogenannten seltenen Kankheiten gehörende Pathologie entdeckt. Von der neurogenetischen Krankheit sind weltweit bislang lediglich drei Fälle bekannt. "Wir haben ihr in Anlehnung an die dabei auftretenden Symptome den Namen 'FHEIG' gegeben", so Forschungsleiter Marco Tartaglia.

Mutation von KCNK4 Die Buchstabenfolge FHEIG sind die jeweiligen Abkürzungen für "Facial dismorfism", "Hypertrichosis", "Epilepsy", "Intellectual disability" und "Gingival overgrowth". Als Ursache ermittelt wurde dank der Verwendung innovativer Methoden der DNA-Sequenzierung eine Mutation des Gens KCNK4, in dem die Informationen für die Synthese des Proteins TRAAK gespeichert sind. Es dient als Transportweg für das Kalium, das durch die Zellwände fließt. "Dabei handelt es sich um einen für die Zellfunktionen fundamentalen Vorgang, darunter vor allem die für die Tätigkeit der Nervenzellen wichtige Übertragung elektrischer Signale", erläutert Tartaglia. Trotz erheblicher Fortschritte in der Gentechnologie sei die Diagnose von sehr seltenen Krankheiten bislang äußerst schwierig, da sie meist sporadisch auftreten und keine ausreichende Datengrundlage haben. Neueste Methoden der Gensequenzierung würden diese Probleme aber umgehen. Forschungskooperation Die aktuelle Forschungsarbeit ist zusammen mit Wissenschaftlern der römischen Università Torgata und der Universität Hamburg durchgeführt worden. Einzelheiten können in der internationalen Fachzeitschrift "Amercican Journal of Human Genetics" nachgelesen werden. Quelle: www.pressetext.com/Harald Jung

