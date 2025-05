Wie ältere Menschen zu Hause gesund werden

Nach einem Sturz oder einem Schlaganfall zu Hause zu regenerieren, kann für viele Patientinnen und Patienten eine gute Alternative zu einer ambulanten und stationären Reha sein. "Gerade ältere und pflegebedürftige Menschen haben in ihrer gewohnten Umgebung meist bessere Chancen, die Rehaziele zu erreichen", erklärt Dr. Rudolf Siegert, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Mobile Rehabilitation.

Die mobile Reha findet wahlweise in der Wohnung der Patientin oder des Patienten statt, in einem Pflegeheim oder einer Wohnform der Behindertenhilfe. Das berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" in der aktuellen Ausgabe.

Die mobile Reha ist ein relativ neues Konzept. Derzeit gibt es in 22 deutschen Städten Anbieter. Die Zahl von stationären beziehungsweise ambulanten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ist aktuell noch deutlich höher. Einen Überblick liefert eine Standort-Karte der Bundesarbeitsgemeinschaft Mobile Rehabilitation - online unter: www.bag-more.de/standorte.

Mobile Reha dauert im Schnitt sechs Wochen

Für Siegert liegt der große Vorteil der mobilen Reha darin, dass Patientinnen und Patienten das Gelernte nicht erst aus der künstlichen Umgebung der Reha-Einrichtung in ihren Alltag transformieren müssen. Das heißt: Wer nach einer OP in der Reha-Einrichtung mühsam das Treppensteigen übt, kann trotzdem Probleme mit den engen Verhältnissen im eigenen Treppenhaus haben. Der Gang auf eine seniorengerechte Toilette der Reha-Klinik ist vielleicht einfacher als der Weg zum eigenen Badezimmer. Auch regelmäßige Mahlzeiten gelingen in der Gruppe besser als allein zu Hause. Die mobile Reha kostet allerdings mehr Zeit: Während eine klassische Reha-Maßnahme oft nur drei Wochen umfasst, schätzt der Experte den Zeitaufwand einer Reha zu Hause im Schnitt auf sechs Wochen.

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)