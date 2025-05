Immunsystem am Limit: Warum viele Betroffene eine tickende Zeitbombe sind

In diesem Beitrag beleuchten wir die alarmierenden Auswirkungen von Umweltbelastungen und mRNA-Impfungen auf die menschliche Gesundheit. Mit fundierten Expertenstatistiken und persönlichen Erfahrungsberichten klären wir über mögliche Risiken auf und zeigen Ansätze zur Prävention auf. Unsere Gesundheit ist ein kostbares Gut. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "In einer Zeit, in der äußere Einflüsse zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist Aufklärung von zentraler Bedeutung.

Wir laden Sie dazu ein, sich umfassend zu informieren und aktiv Maßnahmen zum Schutz Ihres Immunsystems zu ergreifen.

Das Buch „Long/Post COVID und mRNA-Impfnebenwirkungen“ von Dr. Dirk Seeling finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/long-post-covid-und-mrna-impfnebenwirkungen Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/cV129aHs3bQ

Quelle: AUF1