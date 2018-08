Professor Dr. Dietrich Grönemeyer: "Die Schulmedizin ist nicht das Nonplusultra der Heilkunst"

Im exklusiven FÜR SIE-Interview erzählt Professor Dr. Dietrich Grönemeyer u.a., warum er sich auf diese Reise gemacht hat: "Sosehr mir als Radiologe und Mikrotherapeut die Schulmedizin am Herzen liegt - dass sie aber das Nonplusultra der Heilkunst sein soll, leuchtete mir nie ein. Auch andere Kulturen haben vieles hervorgebracht, das dem Menschen hilft. Denken Sie nur an die Chinesische Medizin oder Ayurveda." Im Laufe des Gesprächs kommt der Arzt auch darauf zu sprechen, was sein Hauptimpuls während der Recherche gewesen sei: "Es war die Überzeugung, die jeweiligen Therapieansätze erst einmal ernst zu nehmen, das Gemeinsame zu finden und möglichst eine Synthese zu schaffen...

Wenn wir die Weltmedizin als das große Ganze, uns allen Gemeinsame erkennen, wird das der Ansatz für die integrative Weiter-entwicklung der Schulmedizin sein. Das kann der Aufbruch zu neuen Ufern, ins Zeitalter einer wahrhaft globalen Medizin sein." Auf die Frage, wie das ideale Gesundheitskonzept aussähe, antwortet er: "Perfekt wäre ein System, in dem der Mensch weiß, dass er im Gespräch mit seinem Arzt oder seiner Ärztin genügend Zeit für den Austausch hat. Ferner ein System, in dem ambulante und stationäre Medizin optimal verzahnt sind..., wo Schulmedizin, Hightech, Psychosomatik, komplementäre und naturheilkundliche Verfahren im Schulterschluss ihre Berechtigung haben."