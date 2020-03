Coronavirus: Ärzte berichten über erfolgreiche Behandlung mit Vitamin C

Sind wir der Krankheit Covid-19 nicht so hilflos ausgeliefert, wie wir bisher glaubten? Chinesische Ärzte berichten über erfolgreiche Behandlungen von Patienten, die zum Teil schwer an Covid-19 erkrankt waren.

"Üblicherweise schreitet eine COVID-19-Pneumonie rasch mit akutem Lungenversagen und septischem Schock voran, gefolgt von multiplem Organversagen. Metaanalysen haben gezeigt, dass intravenös verabreichtes, hochdosiertes Vitamin C erfolgreich bei der Behandlung eingesetzt werden kann. Aber auch schon im Frühstadium von COVID-19 kann Vitamin C der Therapieansatz der Wahl sein.

Die Faktenlage zu COVID-19 und fundierte Kenntnisse über ähnliche Erkrankungen sprechen dafür, dass die Hyperaktivierung immunologischer Effektorzellen Auslöser der Lungenkrankheit ist. Hochdosiertes Vitamin C kann diese immunologischen Effektorzellen möglicherweise hemmen. Von intravenös verabreichtem hochdosiertem Vitamin C wissen wir, dass die Gabe unbedenklich ist. Das spricht dafür, dass im Frühstadium von COVID-19 intravenös verabreichtes, hochdosiertes Vitamin C der Therapieansatz der Wahl sein kann. (...)"

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin