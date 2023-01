Corona-Ausschuss Nr. 127: In 11 Schritten zum Virusnachweis mit Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin

Hans Tolzin stellt vor: Seine 11 Schritte von der Virushypothese zum Virusbeweis, wie es für ihn nachvollziehbar und aussagekräftig wäre. Kurz angeschnitten: Historie der Coronavirusforschung und Vorstellung der allerersten wissenschaftlichen Arbeiten. Vor dem Hintergrund der Challenge von letzter Woche und für die Erfüllung des Grundsatzes audiatur et altera pars, ohne selbst notwendigerweise Position zu beziehen: Warum zweifeln überhaupt manche an der korrekten Isolation von SARS-CoV-2? Was sind die Punkte, an denen sich der Klärungsbedarf festmachen lässt?

"In dieser Aufzeichnung des Corona-Ausschusses vom 21. Okt. 2022 stelle ich meine Sichtweise vor, wie ein echter Nachweis eines krankmachenden Virus aussehen müsste. Mit von der Partie: Viviane Fischer und Dr. Wolfgang Wodarg", schreibt der Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Quelle: Corona Ausschuss / Impfkritik