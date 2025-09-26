Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Gesundheit Gefährliches Gel? Ermittler prüfen Implantat-Mittel

Gefährliches Gel? Ermittler prüfen Implantat-Mittel

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 15:50 durch Sanjo Babić
Eine vielzahl an Menschen starben bereits durch die Corona-Impfungen (Symbolbild)
Eine vielzahl an Menschen starben bereits durch die Corona-Impfungen (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Eine Recherche von NDR und tagesschau.de berichtet über ein Implantate-Gel, das im Verdacht steht, Gesundheitsrisiken zu bergen. Behörden und Hersteller stehen demnach unter Druck, Informationen offenzulegen.

Laut Recherche gibt es Berichte über Komplikationen im Zusammenhang mit dem Produkt. Betroffene Patientinnen und Ärzte fordern Klarheit über Wirkmechanismen, Zulassungswege und Langzeitdaten. Aufsichtsbehörden prüfen Chargen, Herstellprozesse und Melderegister.

Die Redaktion stellt Dokumente und Experteneinschätzungen gegenüber. Ergebnisse offizieller Prüfungen stehen noch aus, Hersteller verweisen auf geltende Normen und Sicherheitsprotokolle.

Quelle: ExtremNews


