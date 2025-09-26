Gefährliches Gel? Ermittler prüfen Implantat-Mittel

Eine Recherche von NDR und tagesschau.de berichtet über ein Implantate-Gel, das im Verdacht steht, Gesundheitsrisiken zu bergen. Behörden und Hersteller stehen demnach unter Druck, Informationen offenzulegen.

Laut Recherche gibt es Berichte über Komplikationen im Zusammenhang mit dem Produkt. Betroffene Patientinnen und Ärzte fordern Klarheit über Wirkmechanismen, Zulassungswege und Langzeitdaten. Aufsichtsbehörden prüfen Chargen, Herstellprozesse und Melderegister.

Die Redaktion stellt Dokumente und Experteneinschätzungen gegenüber. Ergebnisse offizieller Prüfungen stehen noch aus, Hersteller verweisen auf geltende Normen und Sicherheitsprotokolle.

Quelle: ExtremNews



