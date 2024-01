Die unsichtbare Epidemie: Resistente Keime und Infektionsgefahren

Die ungebremste Vergabe von Antibiotika an Menschen und Tiere sowie die übermäßige Verdünnung in der Landwirtschaft haben zu einer bedrohlichen Zunahme von resistenten Keimen, Bakterien und Viren geführt. Diese Mikroorganismen zeigen bereits eine Immunität gegenüber herkömmlichen "Waffen" in Form von Antibiotika.

Die fortschreitende Technologie kann dazu führen, dass die Suche nach neuen Lösungen auch neue Bedrohungen ans Licht bringt. Eine Vielzahl von Viren, Bakterien und Pilzen bleibt weitgehend unerforscht, und das lässt nichts Gutes erahnen. In einem eindringlichen Gespräch diskutieren zwei renommierte Experten das drängende Problem von Infektionskrankheiten und resistenten Erregern. Dr. med. Dietrich Klinghardt, der 2008 zum US-Arzt des Jahres gekürt wurde, und Frau Dr. med. Petra Wiechel, die als Klinikleiterin der SwissMountainClinic über umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen verfügt, setzen sich mit einer besorgniserregend Frage auseinander: Warum sind so wenige Experten in der Lage, diese unsichtbaren Feinde in Menschen zu diagnostizieren und effektiv zu behandeln? Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/lyUuuUG0gtc Quelle: AUF1